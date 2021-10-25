Пистолет Болдуина со съемок использовали для стрельбы боевыми патронами

Американский таблоид TMZ раскрыл информацию о том, что пистолет, из которого актёром Алеком Болдуином была случайно застрелена оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, а также ранен режиссер Джоэл Соус, ранее использовался для стрельбы по мишеням. Инцидент произошёл на съемках сцены фильма «Rust» («Ржавчина»). Этот факт изданию открыли несколько источников.

В частности, стало известно, что из этого оружия вне съёмочной площадки боевыми патронами стреляли члены команды фильма. В связи с этим у ряда очевидцев и участников группы есть мнение, что это и послужило причиной трагической случайности, когда в реквизите оказался боевой патрон.

Кроме того, таблоид рассказал о второй версии попадания на съёмочную площадку заряженного боевыми боеприпасами пистолете. Так, источники издания сообщают о том, что сотрудники полиции, приехавшие на место инцидента, увидели нарушение правил хранения патронов: боевые и холостые, они хранились в одном месте.

Трагедия произошла в тот момент, когда актёр репетировал сцену, когда нужно резко выхватить пистолет из кобуры, как это традиционно показывается в вестернах. По словам Джоэла Соуса, он в этот момент смотрел поверх плеча оператора, как вдруг услышал «звук, похожий на удар кнутом, а затем громкий хлопок». В итоге пуля попала Галине Хатчинс в живот, а режиссеру— в плечо.

Также стало известно о том, что помощник режиссера Дэйв Холлс в момент передачи этого оружия Болдуину, произнес «Cold gun» («холодное оружие»). Эта фраза означает, что оружие осмотрено, в нём нет патронов, а значит можно безопасно использоваться.

Этот факт подтвердил и раненый Джоэл Соуса, он отметил, что слышал эту фразу о «холодном» пистолете. Однако выразил сомнение в том, что после перерыва кто-то из съёмочной группы его вновь проверил. До рокового выстрела его держали в руках три человека: ответственная за оружие на съёмках Ханна Гутьеррес-Рид, помощник режиссера Дэйв Холлс и сам актёр.

Ранее стало известно, что в день, когда произошел инцидент, на площадке работал временный сотрудник. Он вышел на замену постоянного реквизитора, так как тот принимал участие в забастовке из-за недовольства условиями труда на съемках.