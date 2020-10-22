16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Пресняков показал лицо новорождённого сына от Подольской

22:08, 22 октября 2020 16
Владимир Пресняков и Наталья Подольская Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: presnyakovvladimir/instagram.com

Певец Владимир Пресняков в своём Instagram выложил фотографию своего новорождённого сына Ивана. Так, некоторое время назад радостную новость о рождении младенца сообщила певица Наталья Подольская.

На представленном фото отчётливо видно лицо младенца.

Некоторые подписчики Преснякова засомневались, стоило ли выкладывать в социальную сеть такое раннее изображение ребёнка. Интернет-пользователи думают, что малыша могут сглазить.

Ранее NEWS.ru писал, что Пресняков объяснил, почему прекратил отношения с гражданской женой, певицей Кристиной Орбакайте.

По его словам, в разрушении отношений виноват только он. Певец подчеркнул, что не был готов в паре «работать над любовью».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео