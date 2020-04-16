Представитель Татьяны Булановой рассказал о её состоянии

https://static.news.ru/photo/e6f3c6f2-6196-4468-b8da-cabf803fd509_660.jpg Фото: vk.com/Татьяна Буланова

Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова заявила, что певица чувствует себя хорошо и продолжает обследование в Национальном медцентре имени Алмазова.

Она в «Алмазова», в отдельной палате, уже не в реанимации. Пишет, что всё нормально, — сообщила Рассказова РИА Новости.

По её словам, в течение недели выписка не планируется.

Буланову госпитализировали 11 апреля в предынсультном состоянии. По словам артистки, её беспокоили тахикардия и дистония.

Как писал NEWS.ru, юморист Александр Морозов рассказал, что несколько недель назад почувствовал резкое недомогание, после чего рухнул в обморок у себя в квартире, где находился один. Уже в больнице артист узнал от врачей, что ему повезло, так как он мог умереть от потери крови.