Предсказания экстрасенса: когда закончатся конфликты на Украине и в Израиле Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев предсказал срок окончания СВО на Украине

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Азербайджанский экстрасенс и целитель Зираддин Рзаев объявил, что следующий год будет непростым, но принесет облегчение России. Какие беды принесет 2024 год, закончатся ли конфликты на Украине и в Израиле, где вспыхнут новые боевые действия и лидера какой страны ждет сложный период?

Какие беды принесет 2024 год

Финалист шестого сезона «Битвы экстрасенсов» предупредил, что 2024 год будет тяжелым для человечества.

«Природные явления, болезни, теракты... На Востоке будет наблюдаться новая искра войны», — считает Рзаев.

Когда закончится конфликт на Украине

Азербайджанский экстрасенс ранее предсказывал, что военный конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован в 2023 году. В зоне СВО продолжаются боевые действия, однако Зираддин Рзаев уверен, что не ошибся.

«Так и произошло. Запад объявил, что прекратит финансовую и военную помощь. Это означает, что истощенный Евросоюз отказывается противостоять России на стороне Украины. В 2024 боевые действия должны быть прекращены частично или полностью. Это приведет к победе России», — считает Рзаев.

Экстрасенс считает, что 2024 год будет «годом Минобороны России». Даже если ВСУ получат из США истребители F-16, это каким-то образом сыграет на пользу РФ, предупреждает Рзаев, призывая «не пытаться понять этого логикой».

Боевые действия закончатся неким мирным соглашением, черты которого, сказал экстрасенс, он пока не видит.

«Украина будет разделена — это и так понятно. Обязательно будет очистка от националистов, их атрибутов», — предсказал Рзаев.

При этом расплачиваться за все поражения придется Владимиру Зеленскому, которого «ждет судьба Саакашвили», считает Рзаев.

«Свой долг Западу Украина будет покрывать за счет собственных земель, причем на протяжении многих лет», — предупредил предсказатель.

Что будет с Израилем

Боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС тоже прекратятся в 2024 году, полагает экстрасенс. В интервью vesti.az он подчеркнул, что не поддерживает ни ту, ни другую стороны в конфликте в Палестине.

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

«Но скажу, что победа будет за Израилем», — заявил Рзаев.

Где может вспыхнуть новый конфликт в 2024 году

По мнению Зираддина Рзаева, весна и начало осени 2024 года будут «очень беспокойными» для Азербайджана. В Карабахе вновь может вспыхнуть конфликт. Тем не менее крупномасштабных боевых действий предсказатель не предвещает.

«Конечно же, Франция и Индия попытаются разжечь новый конфликт между двумя странами Южного Кавказа. Армении постоянно выделяется материальная и военная помощь. Несмотря на это, Азербайджан не проиграет. Я не вижу страшной, большой войны», — утверждает Рзаев.

Какого политика ждет беда в 2024 году

По мнению экстрасенса, в следующем году неудачи могут ждать лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это будет связано со здоровьем, которое ухудшится и будет доставлять ему беспокойство.

«Осенью и зимой в Турции произойдут новые землетрясения. Они не принесут больших разрушений, но коснутся соседних стран», — заявил финалист «Битвы экстрасенсов».

По его словам, вероятность землетрясения летом 2024 года сохраняется в Азербайджане, но оно не будет разрушительным.

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