Предсказание сбылось: Караулова за два дня до шоу угадала Единорожку

https://static.news.ru/photo/092ce900-958b-11eb-904f-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

В очередном выпуске шоу «Маска» на НТВ произошло разоблачение Единорожки. Ею оказалась Ирина Дубцова. За два дня до шоу об этом со «100-процентной уверенностью» сказала её коллега и участница первого сезона передачи Юлианна Караулова.

Это прям её тембр. Если честно, я спалила её вообще с первого выступления, потому что писали, что это я. Я послушала, как она поёт куплет, это было реально очень похоже на меня. Но когда она начинает петь припев, там прям Ирины ноты, вибрация. Такие фишки очень тяжело спрятать, — сказала на афтер-шоу «Маска, кто ты?» ведущему Славе Макарову артистка.

И действительно, когда жюри решило сегодня раскрыть личность персонажа, выяснилось, что это Дубцова.

В выпуске 4 апреля членам жюри предстояло сделать выбор между двумя персонажами — Единорогом и Белым Орлом. Зрители при этом решили спасти Крокодила и Ламу. Жюри единогласно решило, что Единорогом является певица Ирина Дубцова. Когда она сняла маску, Александр Ревва спросил, не обиделась ли она.

Не обиделась. Я адекватный человек. Я сейчас переживаю, нормальная ли у меня причёска, — пошутила Ирина.

Как ранее писал NEWS.ru, единственный момент, который смутил Караулову накануне по подсказкам, это намёк Единорожки на то, что она не из России. Поэтому Караулова предположила, что под маской также может скрываться Наталья Подольская, которая родилась в Белоруссии.