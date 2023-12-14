Поверин резко ответил на слова Чеботиной о его отношениях с Клавой Кокой Блогер Поверин заявил, что Чеботина завидует его отношениям с Клавой Кокой

Фото: t.me/klavacoca

Александр Поверин и Клава Кока

Блогер Александр Поверин в комментарии NEWS.ru заявил, что «некоторые артисты» завидуют его отношениям с певицей Клавой Кокой. Собеседник посоветовал им следить за собственной личной жизнью. Таким образом он отреагировал на сравнение их отношений с Кокой с «катастрофой и природными катаклизмами», которое сделала артистка Люся Чеботина.

Есть ощущение, что некоторые артисты, которые завидуют ее счастью и хотят ее (Клаву Коку. — NEWS.ru) задеть, переходят границы. Лучше бы они следили за своей личной жизнью, а не осуждали выбор коллеги, с которой выступают на одной сцене. Будь у них искреннее желание дать совет, они бы сделали это лично в разговоре с Клавой, а не раздавали на эту тему комментарии в СМИ, чтобы привлечь внимание. Хочу сказать одно: мы с Клавой счастливы, — отметил Поверин.

Чеботина ранее заподозрила бойфренда своей коллеги Клавы Коки в нарциссизме. За кулисами концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!» ей показали несколько фото, на одном из которых был запечатлен полуобнаженный блогер и исполнитель Дава с розой в руках.

Ранее певица призналась, что хотела бы быть похожей на артистку Ольгу Бузову, которая обладает неповторимой харизмой благодаря искренности и естественности. По мнению Чеботиной, это является секретом ее бешеной популярности, к тому же звезда в любой сфере деятельности выкладывается по максимуму и достигает успеха.