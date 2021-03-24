Фанаты Подольской поняли, под каким образом певица выступает в шоу «Маска»

Зрители шоу «Маска» несмотря на рассекреченный ранее список участников проекта, продолжают строить свои предположения, кто скрывается под эффектными костюмами. Так, поклонники певицы Натальи Подольской уверены, что она участвует в проекте под маской Единорога.
Накануне артистка
Потому что я цветочек, — подписала снимок певица.
Подписчики тут же отреагировали, заявив в комментариях, что она — Единорог.
«Потому что ты Единорожка!» «Единорожка! Сто процентов», «Однозначно!», «Я думаю, на кого вы похожи? На Единорожку!», написали поклонники.
Ранее экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в сторис Instagram отрывок из шоу «Маска». Таким способом артистка отреагировала на предположение члена жюри Регины Тодоренко о том, что в костюме Змеи может скрываться 42-летняя супруга певца Валерия Меладзе. Своим роликом певица окончательно запутала своих подписчиков. Однако поклонники всё же предположили, что участие Джанабаевой в шоу маловероятно. Известно, что сейчас артистка находится уже на большом сроке беременности, что ставит под большое сомнение саму возможность нахождения в маске, писал NEWS.ru.