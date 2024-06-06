На ПМЭФ выбрали новую королеву эстрады на смену Алле Пугачевой, Григорий Лепс хочет открыть свое кладбище, а Филипп Киркоров рассказал, куда потратит выигранные в суде у Любови Успенской средства. Какие последние новости шоу-бизнеса 6 июня?
Какие последние новости о Пугачевой
Певицу Любовь Успенскую окрестили новой королевой эстрады вместо покинувшей страну народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Корреспондент NEWS.ru пообщался с участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), для которых 5 июня в «Лотте Отеле» «Русская Медиагруппа» провела традиционный закрытый прием.
«Какая Пугачева, кто это? Есть Успенская», — заявили гости мероприятия, перед которыми выступила певица.
В то же время продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах самых богатых певиц России. К таковым он отнес Пугачеву, Ларису Долину, Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину.
«К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачева», — сказал продюсер.
По его словам, певицы могут конкурировать с Бабкиной и Кадышевой. Стоимость концерта Пугачевой в прошлом могла достигать 20 млн рублей. Выступление Долиной стоит от двух до пяти миллионов рублей. Бабкиной и Кадышевой платят от трех до семи миллионов рублей за концерт.
Что известно о суде между Киркоровым и Успенской
Народный артист России Филипп Киркоров в случае удовлетворения в суде его иска о защите чести и достоинства к Успенской намерен передать все денежные средства на благотворительные цели. Исполнитель напомнил, что недавно он посетил Донецкую Народную Республику и увидел, скольким людям можно помочь.
Адвокат певца Александр Добровинский передал KP.RU заявление Киркорова по судебному процессу с Успенской.
«Я верю в справедливость нашего правосудия, поскольку каждый гражданин нашей страны должен знать, что нельзя оболгать и оскорбить человека ради ежесекундной саморекламы, оставшись безнаказанным. Вот это и есть то, ради чего и возник этот иск, а не ради денег, как некоторые говорят. Я всегда достаточно зарабатывал сам, я хочу именно справедливости. А та сумма, которую присудит суд, пойдет на благотворительные цели. В этому году я побывал с благотворительной миссией в ДНР и самолично видел, скольким людям можно помочь, как даже самая простая помощь может менять жизнь людей в лучшую сторону. Так тому и быть!» — отмечается в соответствующем обращении поп-короля.
Поводом для иска в Замоскворецкий суд Москвы стало интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали «женоненавистником». Певец требует с коллеги моральную компенсацию в размере 10 млн рублей, а также выплаты понесенных судебных расходов, которые составляют еще около 2 млн рублей.
Лепс хочет открыть кладбище?
Певец Григорий Лепс рассказал о желании открыть собственное частное кладбище. Артист в ходе одного из закрытых мероприятий ПМЭФ отметил, что его бизнес-проекты ведут опытные люди и некоторые из них оказываются успешными, а другие нет, передает корреспондент NEWS.ru
«Так пришлось закрыть производство моих фирменных очков. А теперь бы хотел заняться другим <...>. Ну, например, открыть частное кладбище! А что, прибыльное дело», — отметил Лепс.
5 июня в «Лотте Отеле» «Русская Медиагруппа» провела традиционный закрытый прием для участников Петербургского международного экономического форума. Первый день мероприятия завершился выступлением Лепса, который стал хедлайнером ПМЭФ.
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