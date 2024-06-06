«В голове не укладывается»: зрителей поразили архивные документы Заворотнюк Поклонники назвали Заворотнюк лучшей после публикации ее институтских оценок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Денис Матросов в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал архивные студенческие документы покойной Анастасии Заворотнюк за 1989 год, в которых стоят преимущественно высокие оценки. Он сообщил, что актриса училась на одном курсе в Школе-студии МХАТ и пожелал ей светлой памяти. Некоторые зрители в Сети назвали ее талантливой комедийной актрисой и лучшей в своем деле. Многие написали, что до сих пор не могут поверить в смерть Заворотнюк.

В голове не укладывается, такое горе для всех! Она была такой нежной, самой красивой, почему уходят лучшие? — поделилась размышлениями зрительница Екатерина Боброва.

Пользовательница Марина отметила, что даже в 40 лет Заворотнюк выглядела «как девочка». Зрительница Тамара написала, что при виде актрисы у нее всегда поднималось настроение. Комментатор Максим заметил, что не о каждом покойном актере зрители пишут так много теплых слов, как о Заворотнюк.

Отмучилась, так больно за нее было, столько страдала. За что ей такие испытания? Пусть земля будет пухом! — написала в комментариях Надежда.

Ранее семья Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал ее, помогал, молился и верил. Публикация появилась на девятый день после смерти звезды «Моей прекрасной няни». Близкие актрисы отметили, что тоже верили в чудо вместе с поклонниками.