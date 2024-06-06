Семья Заворотнюк поблагодарила поклонников актрисы за поддержку Семья Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку, молитвы и веру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семья заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поблагодарила всех, кто поддерживал ее, помогал, молился и верил. Публикация появилась на девятый день после смерти звезды «Моей прекрасной няни». Близкие актрисы отметили, что тоже верили в чудо вместе с поклонниками.

Спасибо всем за то, что видели в ней не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность. Она действительно была такой. Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким. Наша Настя, знай, что мы все тебя очень любим! — говорится в сообщении на странице Заворотнюк.

Родственники актрисы добавили, что для них стало большим удивлением предложение о помощи людей из разных уголков мира. Так, девушка из Папуа — Новая Гвинея привезла в Москву чудодейственный фрукт, который поднимает иммунитет при онкологии. Знакомые доставали из других стран необходимые лекарства, а ребята из детских домов отправляли рисунки, стихи и письма.

Семья Заворотнюк также поблагодарила коллектив ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за понимание и ночные репетиции, чтобы супруг мог целый день проводить с женой. Благодарность они выразили и актерам, певцам, музыкантам, ведущим, режиссерам и продюсерам за сообщения со словами любви и поддержки.

Ранее стало известно, что фигурист Петр Чернышев расстался со своей девушкой из США ради отношений с актрисой. Роман между спортсменом и Заворотнюк начался на съемках «Ледникового периода» в 2007 году.