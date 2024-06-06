Стало известно, кого бросил фигурист Чернышев ради Заворотнюк Первый канал: Чернышев расстался с возлюбленной из США ради Заворотнюк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Чернышев

Фигурист Петр Чернышев бросил свою девушку, проживавшую в США, ради отношений с актрисой Анастасией Заворотнюк, рассказали в документальном фильме на Первом канале. Роман между спортсменом и звездой телесериала «Моя прекрасная няня» вспыхнул в 2007 году на съемках «Ледникового периода».

При этом возлюбленная Чернышева ждала его за границей, однако отношения с Заворотнюк развивались слишком стремительно. Дружба переросла в любовь, и пара в итоге сыграла свадьбу, следует из документального фильма.

Ранее стало известно, что дочь звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анна находится замужем за 30-летним бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Вместе их заметили 1 июня на похоронах матери. Исмаилов поддерживал супругу в течение дня. Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Она упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

До этого художник Никас Сафронов допустил, что актриса могла заразиться раком от другого человека. Как считают некоторые учены, есть виды этого заболевания, которые при генетической предрасположенности могут быть достаточно заразны, обратил внимание он.