Никас Сафронов предположил, что Заворотнюк заразилась раком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никас Сафронов

Художник Никас Сафронов допустил, что актриса Анастасия Заворотнюк могла заразиться раком от другого человека, пишет MK.RU. Он отметил: некоторые ученые считают, что есть виды этого заболевания, которые при генетической предрасположенности могут быть заразны.

Некоторые ученые считают, что какие-то виды этого заболевания передаются, как вирус. Якобы, если ты общаешься с человеком, страдающим этим недугом и у тебя есть генетическая склонность, ты можешь тоже заболеть, — сказал Сафронов.

При этом, по его мнению, Заворотнюк заболела из-за нервов. Он отметил, что артисты постоянно переживают, воспринимают все близко к сердцу, поэтому стресс может через какое-то время перерасти в болезни.

Я больше склонен к версии, что все болезни — от нервов. Тем более что Настя — актриса. А артисты — люди ранимые, восприимчивые. Они переживают постоянно: на роль не утвердили, съемку отменили, с режиссером недопонимание… Мы не знаем, как и через какое время стресс приводит к болезням. Но то, что приводит, мне кажется, это абсолютно точно, — заявил он.

Ранее стало известно, что Заворотнюк впервые узнала о своем диагнозе в 2019 году. Актриса заподозрила у себя проблемы со здоровьем и отправилась на медицинское обследование.

Актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. На следующий день российский певец Леонид Агутин опубликовал клип в память об актрисе Анастасии Заворотнюк. Видео с кадрами из сериала «Каспий 24» смонтировано на песню «Паришь в облаках». Известно, что Агутин и Заворотнюк вместе снимались в кинокартине.