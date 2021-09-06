«Последние годы очень страдал»: Лещенко о смерти сценографа Краснова

Советский и российский певец Лев Лещенко в беседе с NEWS.ru отреагировал на смерть в возрасте 60 лет сценографа Бориса Краснова. Исполнитель отметил, что не стало великого человека, много сделавшего для шоу-бизнеса.

Я мало работал с Красновым. Я просто сожалею, что ушёл такой великий человек, который много сделал для шоу-бизнеса, который работал со всеми нашими известными артистами, художник прекрасный, режиссёр, постановщик, человек, обладающий многими талантами. Последние годы он страдал очень, мы все переживали. Можем утешить себя только тем, что останутся его сценические работы и картины, — отметил музыкант.

Краснов скончался в ночь на 7 сентября 2021-го. Недавно он перенёс COVID-19, после которого у него второй раз в жизни случился инсульт. СМИ сообщали, что декоратор российского шоу-бизнеса впал в кому. У него отказала правая сторона тела, а мозг поражён на 85%.

В конце августа его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис, врачи давали ему всего несколько дней. Покойный был художником-сценографом, дизайнером, продюсером и лауреатом крупных российских премий. В 1990–2000 годы он сотрудничал с Ириной Аллегровой, Валерием Леонтьевым.

Первый инсульт у него случился в 2011 году после того, как его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, которая устраивала выставки. В 2015-м уголовное преследование прекратили.