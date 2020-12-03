Подруга соведущей Колтового ответила на шквал критики за веселье в траур

https://static.news.ru/photo/3eaeb30c-35e5-11eb-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Александр Колтовой Фото: koltovoy/instagam.com

Психолог Елена Перелыгина вступилась за подругу и соведущую Александра Колтового Юлию Сиверцову, которую раскритиковали за веселье во время траура. Не прошло и 40 дней с похорон ведущего НТВ, а его приятельница уже улыбается на модном показе, корили Сиверцову пользователи.

На этом же показе примеряла наряды и психолог Перелыгина, которая сочла своим долгом рассказать, как на самом деле соведущая Колтового переживала его гибель.

Как можно говорить, что Юля уже веселится и не скорбит по Саше?! Это я её вытащила на данное мероприятие, так как видела, в каком тяжёлом душевном состоянии она находится, — негодовала психолог в интервью «Собеседнику».

По словам Перелыгиной, Сиверцова после благодарила подругу за то, что она заставила её пойти на модную тусовку, иначе бы подруга Колтового «погибла от тоски».

Также подруга Сиверцовой напомнила, что Юлия и Александр всегда поддерживали друг друга и именно Сиверцова заставила Колтового пойти к врачу, когда у него начались проблемы с печенью.

Поверьте, она тяжело переживает смерть Александра, который был для неё не просто коллегой, а близким другом. Она даже перенесла инфаркт после его похорон, — заверила читателей издания Перелыгина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что соведущая Александра Колтового по программе «ДНК» Юлия Сиверцова немало удивила публику, появившись на светской вечеринке. Александра Колтового, трагически погибшего при крушении частного самолёта, похоронили 14 ноября, в день похорон на Сиверцовой не было лица.