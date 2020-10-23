Подольская выпустила новый трек вместе с рождением сына

https://static.news.ru/photo/42e0d1c4-152b-11eb-8e66-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Певица Наталья Подольская в своём Instagram сообщила о выходе нового музыкального трека.

По её словам, новая песня будет напоминать ей о рождении долгожданного ребёнка — 22 октября на свет появился маленький Иван Пресняков.

Очень символично, что вчера родился мой сынок, а сегодня вышла на всех площадках новая песня «Boy». Я писала, что это без намёка, но какие тут намёки — чистый факт, — написала Подольская в социальной сети.

Она также добавила, что в настоящее время переживает чувство эйфории и не спит сутками.

Ранее NEWS.ru писал, что Подольская рассказала, как перенесла вторую беременность, отвечая на расспросы поклонников о состоянии здоровья малыша и течении беременности во время пандемии коронавируса. О прошедших родах жена Владимира Преснякова распространяться не стала, а про беременность рассказала подробно.

Певица призналась, что главной проблемой всё это время для неё была зависимость от сладкого.