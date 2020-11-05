Подольская показала снимок с первой фотосессии новорождённого сына

https://static.news.ru/photo/00f4bd84-1f58-11eb-a6d1-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Певица и жена Владимира Преснякова — младшего Наталья Подольская устроила фотосессию для новорождённого сына. Результатом съёмки она поделилась с поклонниками в социальной сети.

На опубликованном в Instagram снимке знаменитость запечатлена с младенцем на руках, который повёрнут к объективу камеры спиной.

Сегодня у Вани была первая в жизни съёмка. Ване сегодня — 14, — отметила Подольская.

По её словам, пять лет назад, когда у неё родился первый ребёнок, она была нервной. Сейчас всё изменилось: певица стала чувствовать спокойствие. Мама подчеркнула, что малышам в таком возрасте особенно остро передаётся настроение матери.

Ваня Пресняков появился на свет 22 октября. Первые кадры с малышом счастливые родители опубликовали прямо из родильной палаты. Позднее супруг Подольской к её возвращению из роддома украсил квартиру воздушными шарами, а также заказал торт в честь новорождённого наследника, украшенный фигуркой белого медведя.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже десять лет. Их первый общий ребёнок, сын Артемий, родился в июне 2015 года. У певца также есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте, писал NEWS.ru.