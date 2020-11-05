Подольская показала снимок с первой фотосессии новорождённого сына

Сегодня у Вани была первая в жизни съёмка. Ване сегодня — 14, — отметила Подольская.
По её словам, пять лет назад, когда у неё родился первый ребёнок, она была нервной. Сейчас всё изменилось: певица стала чувствовать спокойствие. Мама подчеркнула, что малышам в таком возрасте особенно остро передаётся настроение матери.
Ваня Пресняков появился на свет 22 октября. Первые кадры с малышом счастливые родители опубликовали прямо из родильной палаты. Позднее супруг Подольской к её возвращению из роддома украсил квартиру воздушными шарами, а также заказал торт в честь новорождённого наследника, украшенный фигуркой белого медведя.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже десять лет. Их первый общий ребёнок, сын Артемий, родился в июне 2015 года. У певца также есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте, писал NEWS.ru.