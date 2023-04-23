Подмосковные особняки Пугачевой и Меладзе оказались никому не нужны Риелтор Кудрявцев заявил, что особняки Преснякова и Меладзе удастся продать только со скидкой в 70%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Подмосковные особняки, принадлежащие внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову и композитору Константину Меладзе, удастся продать только со скидкой в 50–70%, заявил NEWS.ru эксперт по загородной недвижимости Дмитрий Кудрявцев. Риелтор объяснил, что потенциальные покупатели отказываются приобретать дома звезд, чтобы избежать шумихи.

Кудрявцев подтвердил, что «эти два загородных объекта действительно продаются», но покупателей на них не могут найти уже несколько месяцев. Главными причинами эксперт назвал стремительное падение спроса на элитную недвижимость в России и то, что состоятельные россияне «боятся связываться с домами определенных звездных владельцев, чьи имена замешаны в скандалах после начала СВО».

Во-первых, цены на премиум-жилье упали, его практически не покупают. Часть обеспеченных людей уезжают в тихие, как им кажется, гавани. Во-вторых, уже не в тренде проживание в особняках площадью в 500–600 квадратных метров. Даже состоятельные люди переезжают в дома метражом 100–150 метров, — объясняет Кудрявцев.

Третья причина отсутствия спроса на особняки Преснякова и Меладзе, по мнению риелтора, заключается в опасении потенциальных покупателей привлечь лишнее внимание к себе.

Так как про особняки звездных владельцев много написано в прессе, сразу появится повышенный интерес к новому владельцу: а вы кто, а чем занимаетесь, а почему купили дом Меладзе, а чем зарабатываете? Люди определенного уровня очень не любят повышенного внимания, — подчеркнул эксперт.

Риелтор признался, что даже те, кто был готов купить дом Константина Меладзе, брали паузу на размышление, а потом перезванивали и говорили: «Хотел бы, но спасибо, не надо. Не хочу создавать шумиху».

Кудрявцев считает, что звездные объекты будут проданы только в том случае, если собственники согласятся сделать скидку в размере 50–70%.

Ранее стало известно, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выставил на продажу дачу артистки в Подмосковье. Объявление о недвижимости Примадонны появилось в Сети 6 марта. Изначально стоимость особняка была указана в валюте и составляла $3 млн, однако вскоре ее изменили. Сейчас его можно приобрести за 225 млн рублей.

Трехэтажная дача Пугачевой находится в деревне Бережки Солнечногорского района. Она располагается на участке в 70 соток на первой линии реки Истра. В особняке шесть спален, кухня, столовая, библиотека, гардеробная, спа-зона с бассейном, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также кинотеатр.

Выставленная на продажу дача раньше была любимым местом отдыха Аллы Пугачевой, в последние годы там появлялись лишь Никита Пресняков с женой Аленой Красновой, пока в 2022 году они не уехали из страны. Сейчас внук артистки работает в США и снимает клипы для знаменитостей.