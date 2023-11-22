Поддержка СВО, разлад со звездами, скандал с «Сансарой»: куда пропал «Чайф»

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Группа «Чайф» гастролирует по стране, однако о ней редко появляется информация в СМИ. Где сейчас музыканты, как на них повлияла СВО?

Как участники «Чайф» относятся к СВО

Солист группы Владимир Шахрин признался, что за поддержку проведения российской военной операции на Украине его называли «жертвой пропаганды». Артист подчеркнул, что лично знаком с жителями Донбасса, пережившими бомбежки. Шахрин рассказал, что в 2014 году в Екатеринбург приехала группа беженцев, которых разместили в санатории в Березовском, где у Шахрина расположена дача. Музыкант приехал к ним познакомиться — его встретили женщины и дети.

«Они мне рассказали, как их начали бомбить. Я помог детям в школу собраться. Приехал на рынок и сказал торцовцам-азербайджанцам, что покупаю фрукты для беженцев из Донбасса. И мне просто целыми ящиками бесплатно отдавали. <...> Поэтому я видел этих людей с 2014 года. Мне говорили: „Ты находишься под влиянием пропаганды“. Какая пропаганда, если я лично с этими людьми разговаривал?! И до сих пор общаюсь», — рассказал в интервью «АиФ» музыкант.

Шахрин подчеркнул, что даже не пытается спорить, когда слышит обвинения в свой адрес из-за поддержки СВО.

В октябре 2022 года лидер «Чайфа» передал в военный госпиталь предметы личной гигиены и одежду. Кроме того, Шахрин отмечал, что коллектив с самого начала спецоперации помогает 205-й казачьей бригаде.

«Сейчас не время впадать в уныние. Это не приблизит окончание спецоперации ни на минуту. А вот как раз активные действия такие, как помощь нашим ребятам, могут приблизить ее окончание. На данный момент ситуация такая, что спецоперация может закончиться только победой одной из сторон. И, конечно, мы все хотим, чтобы это была победа России», — сказал в 2022 году артист.

Что за скандал с «Чайфом» и «Сансарой»

В августе 2023 года у группы «Сансара» должен был состояться концерт в Екатеринбурге в Ельцин Центре«, однако в ночь перед мероприятием на странице группы в соцсети «ВКонтакте» появилось заявление лидера коллектива Александра Гагарина.

«Дорогие друзья, уже сто раз начинаю писать это предложение и никак не могу его сформулировать. Не получается. В общем, у меня в ночи для нас болючая новость — концерт в ЕЦ не случится», — написал он.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Группа «Чайф» во время выступления в парке Горького

Позднее Гагарин предположил, что отмены шоу добивался Шахрин, который в прошлом был продюсером первого альбома «Сансары». К посту он прикрепил скрины с комментариями лидера «Чайфа», критикующего молодую группу.

«Вот я бы лично наказал, в любом случае пресекать. Мы всё в бирюльки играем, стесняемся. Все люди — товарищи-знакомцы, но давно уже не бирюльки, не игра. Нужно щелкать по носу, чтобы понимание это постепенно приходило», — сказал позднее гитарист «Чайфа» Владимир Бегунов в эфире программы «Соловьев Live».

Что в «Чайфе» сказали об уехавших звездах

В сентябре Шахрин осудил выступивших против СВО артистов. В интервью Татарке FM (Лилии Абрамовой) он заявил, что после начала спецоперации для музыканта исчез кумир, которого он любил, в лице Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Ситуацию с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) он назвал странной историей.

«Я был на концерте на Красной площади, концерт задерживался, мы все сидели, ждали, когда начнется концерт. <...> Потом открылись ворота Спасской башни, оттуда вышел Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев и Андрей Макаревич. Они прошли, сели на первый ряд, и концерт начался. Ты вхож был, ты дружил с людьми из первого пула. Что тебя так заглючило?» — негодовал артист.

По мнению Шахрина, Макаревич был не в такой ситуации, как лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук. По мнению музыканта, артист всегда воспринимал любого руководителя как оппонента. Лидер «Чайфа» предположил, что Шевчук обижен на Путина за то, что президент не узнал его, когда рокер хотел задать провокационный вопрос во время встречи с членами благотворительного фонда «Подари жизнь» в 2010 году.

Вместе с тем Шахрин заступился за Диану Арбенину.

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