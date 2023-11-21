Инсульт, вегетарианство, три внука: где сейчас Николай Носков Певцу Николаю Носкову стало плохо во время концерта в Сочи

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Николай Носков

Певец Николай Носков экстренно прервал свой концерт в Сочи. Что известно о здоровье певца, чем он сейчас занимается?

Что случилось на концерте Носкова в Сочи

Артист срочно прервал свой концерт из-за внезапного ухудшения самочувствия. Как сообщил Telegram-канал «Сочи № 1», артист не допел свой хит «Снег», несмотря на поддержку зала. Музыканты доиграли композицию после ухода со сцены Носкова, после чего принесли публике извинения за прерванное мероприятие.

Представители певца позднее прокомментировали произошедшее, призвав не сердиться и не обижаться на артиста.

«Дорогие друзья! Какой красивый город Сочи! И какой теплый и благоприятный день. Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил как смог. И далее на все воля Господня!» — сообщили представители.

В комментариях поклонники поддержали Носкова и поблагодарили за выступление. Некоторые фанаты надеются попасть на концерты артиста в других городах.

Что известно о здоровье Носкова

В 2017 году артист перенес ишемический спинальный инсульт, который разделил жизнь певца на до и после. Медики оценивали состояние Носкова как критическое и делали неутешительные прогнозы.

«У меня оторвался тромб, это вызвало инсульт. Последствия были достаточно серьезными. Но если в первые два часа после инсульта оказывается медицинская помощь, то восстановиться можно гораздо быстрее. В моем случае прошло больше времени», — рассказал певец в беседе с KP.RU.

Из-за длительного постельного режима исполнитель набрал лишний вес. После инсульта артист активно занялся своим здоровьем, чтобы восстановиться: бросил курить, занимался с тренером по лечебной физкультуре по полтора часа четыре-пять раз в неделю, а также правильно питался.

«Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится, нет, шансов очень мало, и все будет зависеть уже от меня и, конечно, от качества лечения. Когда я окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее», — рассказывал Носков teleprogramma.pro.

В 2021 году артист, несмотря на слабость, все же выступил в Зеленом театре на ВДНХ с программой акустического концерта. Носкову помог подняться на сцену его продюсер Виктор Дробыш. Певец выступал сидя из-за паралича правой стороны, но, по мнению поклонников, это не отразилось на качестве исполнения: зрители несколько раз осыпали исполнителя овациями и вставали со своих мест, чтобы поддержать артиста.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Николай Носков выступает на фестивале российского рока в Зеленом театре ЦПКИО им. М. Горького

Чем сейчас занимается Носков

Артист гастролирует с концертами по стране. Однако в СМИ неоднократно появлялась информация об отмене выступлений. Например, в феврале 2023 года в Перми со скандалом закончился, не успев начаться, сольник Носкова. Зрители сообщили, что артист долго не выходил на сцену.

Как рассказали зрители, когда Носков все же появился перед публикой, он все время повторял фразу: «Где я». В итоге музыкант смог исполнить лишь две песни, а во время третьей остановился и исчез за кулисами. После этого публике сообщили, что состояние певца ухудшилось.

Несмотря на сорванный концерт в Перми, Носков продолжил гастроли, и 10 февраля его встречали в Екатеринбурге, а 12 февраля исполнитель дал сольник в Тюмени, а затем и в Туле, и в Рязани.

5 ноября был отменен концерт Носкова в Оренбурге. Причиной этого стало состояние здоровья артиста. 8 ноября стало известно, что певец отменил мини-тур по РФ.

Почему Носков стал вегетарианцем

В 2004 году артист отказался от животной пищи. Он рассказывал, что идея вегетарианства пришла к нему после знакомства с философией русского писателя Льва Толстого, а именно с книгой «Лев Толстой и Индия».

«Лев Николаевич, безусловно, повлиял на меня. Мощная личность. Именно познакомившись с философией и образом жизни Толстого, я пришел к вегетарианству», — рассказывал Носков.

Что известно о личной жизни Носкова

Единственной супругой артиста является Марина, с которой он познакомился в ресторане, когда только переехал в Москву и подрабатывал, развлекая публику. Через 10 лет брака на свет появилась дочь Екатерина.

«Катя в детстве скрывала свое кровное родство с музыкантом Николаем Носковым. Просила, чтобы я не приходил к ней в школу на родительские собрания и в больницу, куда она однажды попала. Для нее отношения со сверстниками были важны без примеси статуса дочки известного человека. Теперь, когда детские комплексы прошли, она мною гордится, и это взаимно», — рассказывал Носков.

У артиста уже есть две внучки и внук. Семья артиста живет в Подмосковье и нечасто выходит в свет.

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