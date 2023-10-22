Участники СВО назвали Арбенину врагом России: в чем ее обвиняют Бойцы СВО потребовали отменить концерт Арбениной, назвав ее врагом России

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Диана Арбенина

Добровольцы СВО потребовали отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, посвященный 30-летию группы «Ночные снайперы». Соответствующее видео появилось в группе «Союз отцов» в социальной сети «ВКонтакте». В чем обвиняют артистку бойцы из Новосибирска и что она говорила об СВО?

Почему бойцы СВО и общественники Новосибирска против концерта Арбениной

Участники СВО выступили против концерта Арбениной, который должен был пройти в Новосибирске на стадионе «Локомотив-Арена» 22 октября.

«Мы против концерта Арбениной, потому что считаем, что это враг, причем враг опасный. И опасен он тем, что имеет влияние на широкие массы людей. Люди, обратите на это внимание. Не допустите такого беспредела. Такие люди не должны находиться в нашей стране», — заявили четверо добровольцев в видеообращении.

Кроме того, сопредседатели регионального отделения движения «Культурный фронт России» в Новосибирской области написали открытое письмо властям Новосибирска с требованием отменить выступление Арбениной. Также они призвали областной Минкульт, региональный комитет по культуре и Общественную палату Новосибирской области выработать для концертных площадок региона критерии и методические рекомендации, которые позволили бы отказывать в выступлениях артистам, публично высказавшим «свою антигосударственную позицию». Письмо опубликовано в группе «Культурный фронт России НСО» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Пелагия Тихонова /АГН «Москва» Диана Арбенина

Что говорила Арбенина об СВО и России

4 июля 2014 года певица заявила, что не поддерживает присоединение Крыма, а летом того же года, когда в Донбассе начались боевые действия, дала концерт в Киеве.

«Дякую, мой любимый Киев! Хочу попросить прощения за всех своих российских коллег, которые до сих пор вас не поддержали! Я — с вашим народом, держитесь!» — заявила она на том выступлении.

В 2018 году она высказалась о боевых действиях в Донбассе, отвечая на вопрос о том, на чьей она стороне.

«Ни на чьей, мы не знаем правды. И никто из нас правды не знает», — сказала певица.

31 мая 2023 года Арбенина заявила, что спецоперация на Украине является «трагедией» для России.

«Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой. И если каким-то любителям заголовков не ясно, что это значит, я расшифрую: все, что происходит сейчас с моей страной, — это огромная трагедия. Смерть — это всегда трагедия», — высказалась артистка.

Где отменили концерты Арбениной

В 2023 году концерты певицы отменяли в Саратове, Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре и Кузбассе. Сейчас общественники требуют отменить выступления Арбениной, помимо Новосибирска, в Пензе.

Срыв концертов Арбенина комментировала в своем личном блоге, прикрепив строки из песни «Ночных снайперов».

«Не бойся и стой на своем. Мы вместе все переживем... Прорвемся и к черту покой. Рискуем, и значит — живем... Дождь лил и внезапно прошел. Всё будет хорошо...» — писала артистка.

Представитель «Ночных снайперов» Александра Рерих заявила, что Арбенина «со своим народом и в своей стране».

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