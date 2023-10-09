Юрий Шевчук перенес инфаркт: что с ним сейчас, будет ли выступать в России Лидер «ДДТ» Шевчук рассказал, что проходит курс реабилитации после инфаркта

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук сообщил NEWS.ru, что перенес инфаркт миокарда и вынужден перенести запланированные до конца года концерты. Что известно о его состоянии?

В каком состоянии находится Шевчук после инфаркта

Сейчас Юрий Шевчук проходит курс реабилитации. По словам артиста, изначально он не планировал сообщать подробности своего состояния здоровья, однако решился на это, чтобы объяснить поклонникам причины переноса выступлений.

«Чувствую себя неплохо, прохожу курс реабилитации. Всем мира и добра!» — сообщил музыкант.

По данным Telegram-канала Baza, Шевчук перенес инфаркт в сентябре. Реабилитация музыканта продлится до середины декабря текущего года.

Группа «ДДТ» должна была отправиться в заграничный тур в конце октября. В рамках гастролей музыканты планировали посетить Тель-Авив 28-го числа. Об отмене этого выступления Шевчук сообщил накануне, объяснив решение эскалацией напряженности в Израиле.

После этого и стало известно, что коллектив «ДДТ» перенес на 2024 год выступления, которые должны были состояться в скором времени в Дубае, Белграде и Лимасоле.

Почему Юрий Шевчук больше не выступает в России

В мае 2022 года в отношении Юрия Шевчука после концерта в Уфе был составлен административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации российской армии.

«В связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомлексе „Уфа Арена“ сотрудниками Отдела полиции № 7 Управления МВД России по г. Уфе составлен протокол об административном правонарушении», — сообщили в региональном МВД.

Во время выступления музыкант выступил с обращением против спецоперации на Украине и рассказал о своем понимании Родины. Советский суд Уфы признал Шевчука виновным и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

На фоне дела о дискредитации армии концерты «ДДТ» были отменены в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению Шевчука, выступления его группы негласно запрещены в России, однако он не уточнил, кем и на какой срок.

«Когда нам закрыли концерты, это было самым жестоким ударом, потому что нас лишили работы. Важной работы, нужной. Речь не о деньгах — нам запретили выполнять свой долг перед страной», — сказал он.

Юрий Шевчук также признал, что в 2022 году перечислял гонорары от концертов группы «ДДТ» украинским беженцам.

Почему Юрий Шевчук не планирует эмиграцию

Шевчук заявил NEWS.ru, что не планирует переезжать за границу, даже если его погонят из страны.

«Уехать в Израиль? Зачем? Во-первых, я не еврей. А если кроме шуток, я буду сопротивляться, даже если меня станут выпинывать из страны. Потому что я, блин, родину люблю. Для меня родина — это не правительство, а хорошие простые люди, деревья», — объяснил артист.

При этом музыкант не намерен менять свою гражданскую позицию. Если потребуется, он готов отдать свои государственные награды. Артист награжден медалью МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», знаком отличия МВД «Серебряный крест», наградным знаком «Участник боевых действий в Чечне».

«Я готов вернуть свои награды обратно, сделаю это абсолютно спокойно. Но не готов отказаться от своей гражданской позиции», — сказал Шевчук.

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