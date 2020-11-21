«Просто дно»: в Сети возмутились победой «блатной» участницы «Голоса»

https://static.news.ru/photo/27044bf8-2bd7-11eb-98f7-fa163e074e61_660.jpg Александра Будникова Фото: alexabudniiv/instagram.com

Участница шоу «Голос» Александра Будникова выиграла поединок и прошла в следующую часть соревнований, несмотря на критику в жюри.

В песенном поединке Александра Будникова и Максим Коковин исполнили композицию группы «Пятница» «Весна». По мнению трёх членов жюри дуэт артистов получился ярким, но Саша выступила более удачно и перепела оппонента.

Однако выступлением подопечной Басты остался недоволен певец Сергей Шнуров. По его мнению, девушка не смогла достойно исполнить композицию.

Мне номер не понравился. Мы увидели какой-то непонятный номер. Я не понял, что вы хотели друг другу объяснить. Я считаю, что выбирать тут не из кого, я бы никого не выбрал, — заявил Шнуров.

После выхода шоу в эфир в соцсетях разгорелась горячая полемика. По мнению фолловеров, Баста не дал парню просто спеть, осознанно выбрал песню, которая выигрышно представит Будникову.

Как может понравиться выпуск, когда продолжают тащить Будникову, не взирая на колоссальное возмущение зрителей, посмеиваясь и проявляя такое неуважение к ним...? — прокомментировали шоу в соцсети «Вконтакте».

По словам другого пользователя, это «просто дно», «насколько же нужно любить деньги, чтобы оставить Будникову».

Ранее участница «Голоса» уже угодила в скандал после того, как выступила на «слепых прослушиваниях». Тогда к Саше повернулись все члены жюри, но зрители номер раскритиковали. Позже выяснилось, что девушка является дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова.

Многие представителей шоу-бизнеса и зрителей сочли, что она прошла в основную часть конкурса «по блату» — благодаря отцу, а также из-за личного знакомства с певицей Полиной Гагариной, являющейся одним из членов жюри «Голоса».

Как писал NEWS.ru, Полина Гагарина объяснила, почему повернулась к Будниковой во время слепых прослушиваний на шоу «Голос». Певица сказала, что у девушки «очень необычный тембр голоса», к тому же она «неординарная личность». По мнению Гагариной, наставники шоу не всегда признают только мощный голос — иногда жюри трогают «другие энергии».