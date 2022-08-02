Плетнева рассказала, как Богомолов предложил ей сниматься в гробу

Фото: bobrovskaya1997/vk.com

Анна Плетнева

Певица Анна Плетнева в разговоре с изданием «Слово и Дело» рассказала, как режиссер Константин Богомолов придумал ей сценарий на клип к песне «Немного рекламы». Супруг Ксении Собчак предложил ей в рамках сюжета лежать в гробу на собственных похоронах и думать о том, какое на ней надето платье.

Послушав песню, Константин предложил сценарий, по сюжету которого я лежу в гробу на собственных похоронах, а в голове только одна мысль: какое на мне платье. Я всегда за любые эксперименты, но это художественное решение даже мне показалось перебором, — рассказала Плетнева.

При этом исполнительница уточнила, что является поклонницей творчества Богомолова. Она пользовалась своими каналами связи, чтобы познакомиться с известным режиссером ради совместной работы. Богомолов, в свою очередь, сразу согласился выступить в качестве режиссера для клипа Плетневой. Солистка группы «Винтаж» одобрила идею режиссера и не пожалела о принятом решении.

Ранее Богомолов появился в своём спектакле «На всякого мудреца» в роли Турусиной. На сцену он вышел в парике и розовом платье. Судя по кадрам, зрители были в восторге от спектакля, который представляет произведение классика с поправкой на современность. Например, в одной из своих реплик героиня Богомолова говорит, что не будет чипироваться, а в другой жалуется на то, что её племянница — фанатка ЛГБТ.