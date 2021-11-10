Playstation и Fortnite отказались от сотрудничества с Трэвисом Скоттом

Sony удалила рекламный ролик PlayStation 5 с Трэвисом Скоттом, а из игры Fortnite исчезла специальная эмоция Скотта с отрывком песни Out West. Это произошло после давки на недавнем концерте музыканта, где погибли восемь человек и пострадали более 300.

Рекламный ролик PlayStation 5 с Трэвисом Скоттом вышел в прошлом году, тогда же рэпер стал креативным партнёром компании. Сейчас при попытке просмотреть видео на сайте компании на экране возникает сообщение о его недоступности.

Одновременно с этим из внутриигрового магазина Fortnite исчезла специальная эмоция Трэвиса Скотта с отрывком песни Out West. Она пропала вместе с целой секцией, где можно было купить её. Разработчики игры отказались от комментариев, сообщает The Verge. В апреле 2020 года в Fortnite прошёл концерт музыканта, ставший одним из главных событий видеоигровой индустрии.

5 ноября в Техасе прошёл Astroworld Festival, куда приехали более 50 тысяч человек. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта толпа захотела быть поближе к своему кумиру, в результате чего произошла давка, которая длилась приблизительно полчаса. За это время пострадали более 300 человек, а ещё восемь фанатов музыканта погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.

Мнения общества разделились: одни обвиняют организаторов мероприятия в несоблюдении правил безопасности, а другие возложили ответственность на рэпера, который якобы подстрекал толпу к беспорядкам и насилию. По факту давки подано сразу три иска в суд.