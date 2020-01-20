https://static.news.ru/photo/407dbce6-3b59-11ea-8f33-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Энистон Фото: Kevin Sullivan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актёры Брэд Питт и Дженнифер Энистон порадовали фанатов тем, чего те так долго ждали. На церемонии вручения премий Гильдии киноактёров США бывшие супруги не просто столкнулись друг с другом лицом к лицу, а трогательно и по-тёплому обнялись перед многочисленными камерами.

Энистон получила награду как лучшая актриса драматического сериала за роль в «Утреннем шоу», а Питт стал лучшим актёром второго плана за роль Клиффа Бута в фильме «Однажды в... Голливуде».

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Журналисты и поклонники обратили внимание на то, как Питт смотрел на Энистон, когда та принимала статуэтку. Публичное воссоединение наконец-то случилось, отмечает TMZ.

Brad Pitt and Jennifer Aniston sharing a moment at the #SAGAwards pic.twitter.com/kd6HvGy9Fd — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) January 20, 2020

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Брэд Питт посетил рождественскую вечеринку, ежегодно устраиваемую его бывшей женой Дженнифер Энистон. Звёздам удалось уединиться и откровенно поговорить о разрыве. Они простили друг другу прошлые обиды, а Питт признал, что поступил некрасиво по отношению к Энистон, уйдя к актрисе Анджелине Джоли.