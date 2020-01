Энистон получила награду как лучшая актриса драматического сериала за роль в «Утреннем шоу», а Питт стал лучшим актёром второго плана за роль Клиффа Бута в фильме «Однажды в... Голливуде».

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z