Певец Юлиан рассказал, выступает ли он на корпоративах за еду

Российский певец Юлиан Васин в беседе с NEWS.ru заявил, что не выступает на корпоративах «за еду», отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что его и так приглашают на частные мероприятия, в том числе на новогодние, где он поёт «за деньги». Музыкант объяснил, что количество подобных вечеринок зависит от востребованности артистов.

Вообще-то, у меня есть новогодние корпоративы, и я там выступаю за деньги <...> Просто я вообще не понимаю, при чём тут еда. Есть востребованные артисты, а есть те, кого не зовут. Сейчас, в коронавирусную историю, кроме корпоративов мало, что проходит. Это единственное, что есть и слава Богу. Концерты проводить невыгодно никому финансово — ни организаторами, никому. COVID почистил, мне кажется, рынок. Если раньше всех без разбора приглашали на корпоративы, то сейчас выбирают, кого звать, кого не звать, — подытожил Юлиан.

В ноябре музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru заявил, что звёзд шоу-бизнеса не надо спасать от банкротства, которое угрожает артистам в 2022 году из-за резкого сокращения числа концертов в связи с пандемией коронавируса. Он призвал пустить ситуацию на самотёк. По мнению Пригожина, в российском шоу-бизнесе «много лишних людей».

Пригожин напомнил, что заговорил о бедственном положении концертной индустрии одним из первых. На его заявление резко отреагировал музыкант Сергей Шнуров, что повлекло за собой полемику, переросшую в целую серию взаимных обвинений.

Ранее NEWS.ru сообщал, сколько могут заработать звёзды шоу-бизнеса на новогодних корпоративах в декабре 2021-го. Опрошенные эксперты в один голос заявили о многократном сокращении числа желающих пригласить артистов на праздничные мероприятия, однако самые популярные представители шоу-бизнеса сохраняют шансы сформировать финансовый задел на 2022 год. Одним из наиболее высокооплачиваемых артистов стал певец Григорий Лепс.