Денис Майданов на церемонии «Шансон года» заступился за Стаса Михайлова Денис Майданов предложил не осуждать победу Стаса Михайлова на «Шансоне года»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Денис Майданов

Певец Денис Майданов на полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024», обсуждая в беседе с корреспондентом NEWS.ru награду коллеги Стаса Михайлова, отметил, что всегда найдутся желающие на любой успех поставить кляксу. Он предложил не осуждать чужую победу, заслуженную большим трудом.

Когда Стас Михайлов начал петь шансон, многие говорили, что это музыка для разбитных разведенок, для женщин в шиньонах, мол, он поет для тех кому за… Я сказал, что вы все глупые люди. Нельзя осуждать чужую победу, она получена на жилах, большим трудом. Тем более, когда человек попадает на свою аудиторию, которая истосковалась по такому герою, — отметил Майданов.

Он назвал подобное попадание безупречным и прекрасным. Майданов добавил, что исполнитель снискал не только огромную любовь женщин по всей стране. По словам музыканта, есть мужчины, которые уважают творчество Стаса Михайлова. Денис Майданов указал, что «на наших с вами глазах» состоялся большой артист.

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