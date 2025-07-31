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31 июля 2025 в 17:35

Авраам Руссо развеял самый главный слух о нем и Орбакайте

Певец Авраам Руссо не подтвердил слухи о романе с Кристиной Орбакайте

Авраам Руссо Авраам Руссо Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Певец Авраам Руссо заявил, что слухи о романе с его коллегой Кристиной Орбакайте не имеют ничего общего с правдой. В беседе с изданием «Страсти» он категорически опроверг подобные предположения, назвав их типичными для шоу-бизнеса домыслами.

Кристина — потрясающая исполнительница и профессионал, мы создали отличные хиты вместе. Что касается личной жизни — у каждого свой путь. Алла Борисовна, как любая мать, конечно, переживала за дочь — это естественно. Но романтических отношений у нас не было, — сказал исполнитель.

Ранее Кристина Орбакайте вместе с семьей — мужем Михаилом Земцовым и младшей дочерью Клавдией — отправилась в путешествие по Сингапуру. Артистка поделилась снимками прогулок по городу, отметив, что они активно знакомятся с местными достопримечательностями.

До этого певица выразила соболезнования в связи с кончиной стилиста Дмитрия Вишневского, разместив в соцсетях памятный пост. Она сопроводила его фотографиями созданных им образов для шоу «Маска», где Вишневский работал с Орбакайте.

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