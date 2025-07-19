Известная певица неожиданно объявилась на другом конце света Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью отправилась в Сингапур

Певица Кристина Орбакайте отправилась в Сингапур вместе с мужем Михаилом Земцовым и 13-летней дочерью Клавдией. Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) совместное фото с семьей на улицах Сингапура. По ее словам, они изучают город во время прогулок.

Мы в Сингапуре вышли прогуляться. Идем, куда глаза глядят. Разведываем обстановку, — написала Орбакайте.

Ранее Орбакайте объявляла о переезде из США, запланировав поездку в Японию с дочерью Клавдией на каникулы. Певица временно прекратила концертную деятельность в России, но сохранила дорогостоящую недвижимость в Москве.

Позднее эксперты оценили московские апартаменты Орбакайте почти в 1 млрд рублей: две квартиры в элитном ЖК «Четыре ветра» (500 кв. м) и жилье в сталинском доме на 1-й Тверской-Ямской. Риелторы отметили, что объекты расположены в премиальных районах с ценой до 1,7 млн рублей за квадратный метр.

Кроме того, эксперты по зарубежной недвижимости заявили, что Орбакайте сможет легко продать свои элитные апартаменты в США благодаря их премиальному расположению. По мнению специалистов, квартиры певицы на Манхэттене и в Майами пользуются стабильно высоким спросом у американских и иностранных инвесторов.