«Пернул в лицо»: Боня о жуткой выходке Джигана на шоу «Выжить в Дубае» Боня назвала невоспитанностью поступок Джигана, который пукнул человеку в лицо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Модель и блогер Виктория Боня в своем Telegram-канале назвала невоспитанностью и оскорблением поступок рэпера Джигана, который ради смеха пукнул в лицо одному из участников шоу «Выжить в Дубае». По ее словам, ситуация была настолько «дикой и жуткой», что эпизод вырезали из эфира телеканала ТНТ. Боня отметила, что некоторые участники съемочного процесса посмеялись над поступком музыканта, но она сочла это неуважением.

Я конечно, от Джигана не ожидала. Был такой момент в сегодняшней серии, его, конечно, вырезали, но он был очень оскорбительным. Джиган позволил себе, проходя мимо одного человека, просто пернуть ему в лицо. Это было настолько дико и жутко, но он засмеялся и все вокруг посмеялись. Мне не кажется это смешным. Ты дома можешь это делать, но не когда сидят люди, которых ты не знаешь... Это как минимум некрасиво, это неуважение. Я просто поняла, что для их семьи с Оксаной [Самойловой] это — чувство юмора. Для меня это — чувство невоспитанности, — заявила Боня.

При этом Боня подчеркнула, что не осуждает Джигана, потому что «он такой, он так проявляется». Она также добавила, что не разочаровалась в музыканте и его супруге и не отписалась от них после съемок, потому что ничего от них не ожидала, просто наблюдая за поведением.

Ранее Боня назвала актрису Надежду Сысоеву человеком «с внутренним уродством». Девушки поссорились во время съемок нового сезона шоу «Выжить в Дубае» из-за нехватки палаток для ночевки. Когда Боня предложила Сысоевой переночевать с ней, та ответила, что не будет поддерживать «лагерные порядки от профессиональных разводил». Боня в ответ напомнила, что на заре своей карьеры Сысоева оставалась у нее дома и спала с ней в одной кровати.



Другая участница «Выжить в Дубае» певица Анна Седокова пристыдила команду знаменитостей, которая решила помочиться на матрасы соперникам «из народа». Она отметила, что звезды «живут в другом мире». Для нее же недопустимо делать подобные вещи с людьми, которые спасают сограждан за «40 тысяч рублей в месяц».

Примечательно, что певица продержалась в шоу всего два дня. У нее разразился скандал с другими участниками команды, которых Седокова обвинила в буллинге.