https://static.news.ru/photo/62a55da2-41fc-11ea-aa41-fa163e074e61_660.jpg Сосо Павлиашвили Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Певец Сосо Павлиашвили признался, что уже несколько лет строит церковь в Грузии, но он не афиширует этот факт из-за напряжённых отношений между Россией и Грузией.

На родине я строю церковь на свои деньги, — заявил музыкант в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Певец добавил, что в Москве его часто навещают родители. Сам он не посещает Грузию, так как не хочет рисковать. По его словам, «маленькая часть людей не хочет, чтобы у России и Грузии были хорошие отношения». Однако если одна страна будет процветать, то другой это тоже будет выгодно.

Между РФ и Грузией отсутствуют дипломатические отношения. Их разорвали представители Тбилиси после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Ранее NEWS.ru писал, что глава партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в ходе встречи с российским сенатором Константином Косачевым извинилась за июньскую провокацию на Межпарламентской ассамблее православия в грузинском парламенте. Она назвала произошедшее «гнусным инцидентом».