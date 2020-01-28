Певец Сосо Павлиашвили признался, что уже несколько лет строит церковь в Грузии, но он не афиширует этот факт из-за напряжённых отношений между Россией и Грузией.
На родине я строю церковь на свои деньги, — заявил музыкант в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».
Певец добавил, что в Москве его часто навещают родители. Сам он не посещает Грузию, так как не хочет рисковать. По его словам, «маленькая часть людей не хочет, чтобы у России и Грузии были хорошие отношения». Однако если одна страна будет процветать, то другой это тоже будет выгодно.
Между РФ и Грузией отсутствуют дипломатические отношения. Их разорвали представители Тбилиси после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Ранее NEWS.ru писал, что глава партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в ходе встречи с российским сенатором Константином Косачевым извинилась за июньскую провокацию на Межпарламентской ассамблее православия в грузинском парламенте. Она назвала произошедшее «гнусным инцидентом».
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