Павел Деревянко одной фразой описал критику со стороны Кологривого Актер Деревянко объяснил молодостью критику Кологривого в адрес коллег

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко считает, что критические высказывания звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого в адрес коллег связаны с молодостью. В комментарии для «Вокруг-ТВ» он также подчеркнул, что Кологривый категоричен в суждениях.

Успех сериала — это, безусловно, заслуга режиссера, я восхищаюсь тем, как Жора Крыжовников его сделал. Что касается Никиты Кологривого, да, он категоричен в суждениях, но опять же, по молодости, хотя сам я таким не был, — сказал Деревянко.

Он также напомнил, что сам добивался известности долго и постепенно. Популярность ему принес сериал «Домашний арест», а гонорар вырос после «Беспринципных».

Ранее Кологривый неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес других актеров. В частности, он критиковал коллег по сериалу «Слово пацана».

В начале февраля Кологривый также поссорился с Александром Гордоном. Это произошло в прямом эфире, после чего Кологривый покинул студию «Закрытого показа». Выпуск был посвящен фильму «Подельники» от режиссера Евгения Григорьева. После просмотра картины Гордон попросил Кологривого кратко рассказать, о чем, как он считает, этот фильм. Однако во время обсуждения между актером и ведущим передачи завязался спор.