Отец Жанны Фриске выразил надежду, что Анастасию Заворотнюк можно спасти

https://static.news.ru/photo/fde2683e-c783-11ea-ad22-fa163e074e61_660.jpg Владимир Копылов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Копылов, отец российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году от рака мозга, заявил, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк всё ещё можно спасти.

По его словам, Заворотнюк лечат тем же препаратом, который ранее предлагали Фриске. В то время прибегнуть к лекарству не захотел гражданский супруг певицы Дмитрий Шепелев, пишет «Собеседник».

Я надеюсь, что у Насти получится. Может быть, что-то и поможет. Дай Бог. Они к нам не обращались за советом. У них есть свои люди. Да и что к нам обращаться? Если бы мы спасли Жанну, то одно дело. А мы, к сожалению, не смогли, — отметил Владимир Копылов.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.

Известно, что муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы. Курс лечения артистки в Центральной клинической больнице обошёлся семье в 2 млн рублей.

Сегодня Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает пандемию коронавируса в загородном доме в Крёкшино. Она соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, намерена переехать в центр Москвы. В начале осени в её квартире должен завершиться ремонт, сообщила она.