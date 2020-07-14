Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о переезде

https://static.news.ru/photo/31d1843a-c5dc-11ea-8667-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна намерена переехать в центр Москвы. В начале осени в её квартире должен завершиться ремонт, сообщила она.

До этого девушка некоторое время жила «деревенской жизнью» в трёхэтажном загородном особняке в Крёкшино, где проходит реабилитацию её онкобольная мать.

Анна Заворотнюк призналась, что «очень ждёт» переезда, так как после долгой жизни в Нью-Йорке привыкла к ощущению мегаполиса и кипящей жизни вокруг. Всего этого, по её словам, сейчас очень не хватает.

Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации, — написала девушка в Instagram.

Вместе с тем, она выразила уверенность, что будет скучать по загородному дому. Поэтому на выходные она и впредь намерена уезжать туда. По её словам, ничто не дает такого ощущения гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам.

Ранее Анна призналась, что всегда себя считала сильным человеком, на которого не влияют стрессовые ситуации. Однако болезнь её мамы подкосила всех близких, отметила она.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда та перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии.

Сейчас актриса находится под присмотром специалистов. В доме сделан хороший ремонт, там также также есть спортзал и бассейн. Артистка вернулась в особняк несколько месяцев назад.

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. В общей сложности фигурист потратил на спасение её жизни 12 млн рублей. После больницы он увёз её в Крёкшино. Там актриса соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу.

Коттедж в Крёкшино пара решила купить ещё восемь лет назад. Из московской квартиры они переехали в загородный дом в 2015 году. Состояние актрисы на сегодня её семья никак не комментирует, писал NEWS.ru.