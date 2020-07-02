Дочь Заворотнюк призналась, что стала ранимой на фоне болезни мамы

https://static.news.ru/photo/2d2b2a0a-bc7f-11ea-b072-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, призналась, что всегда себя считала сильным человеком, на которого не влияют стрессовые ситуация. Однако болезнь её мамы подкосила всех близких.

По словам девушки, за эти полтора года её жизнь сильно изменилась, произошло очень много событий, и она поняла, насколько может быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями.

Анна также сказала, что хочет надеется на лучшее и верит в то, что с мамой всё будет хорошо, поскольку страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас, и это нормально, пишет StarHit.

Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы всё равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: «Дорогу осилит идущий», — отметила Аня.

Ранее наследница российской актрисы поделилась с подписчиками своим счастьем. Девушка рассказала, что этого момента она ждала целых три месяца самоизоляции. Анна смогла посетить салон красоты, где сделала себе педикюр и маникюр.

Информация об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии. Сейчас появилась информация о том, что звезда готова вернуться к работе в кино и на сцене, так как её тяжёлая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

Об улучшении в состоянии Заворотнюк в мае также заявила певица Наташа Королёва, являющаяся её подругой и соседкой по посёлку Крекшино. Она отметила, что дорогостоящее лечение и проведённые операции дали хороший результат, писал NEWS.ru.