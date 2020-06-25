Дочь Заворотнюк стала самым счастливым человеком в мире

https://static.news.ru/photo/e664e388-b6ff-11ea-b66a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Наследница российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова поделилась с подписчиками своим счастьем. Девушка рассказала, что этого момента она ждала целых три месяца.

Я сегодня впервые за последние три месяца пойду к моей дорогой Олесе. Я наконец-то смогу сделать педикюр и маникюр. Я буду самым счастливым человеком в мире, — рассказала Анна в сторис в Instagram.

После этого девушка опубликовала кадры из салона красоты. Спустя три месяца самоизоляции, которые она провела в коттедже своей мамы, Анна впервые почувствовала себя счастливой.

Информация об ухудшении здоровья мамы Анны Анастасии Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии. Сейчас появилась информация о том, что звезда готова вернуться к работе в кино и на сцене, так как её тяжёлая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

Об улучшении в состоянии Заворотнюк в мае также заявила певица Наташа Королёва, являющаяся её подругой и соседкой по посёлку Крекшино. Она отметила, что дорогостоящее лечение и проведённые операции дали хороший результат.

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв продал квартиру в Ялте, чтобы заплатить за лечение супруги. Всего фигурист потратил 12 млн рублей на спасение жизни актрисы.

Как писал NEWS.ru, ранее автор хита «Любимка» певец Данил Прытков решил сменить причёску. Видеозапись стрижки Niletto опубликовал в Instagram.