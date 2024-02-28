Стало известно, где живет Леонид Агутин Композитор Николай Агутин заявил, что его сын живет на даче в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Композитор Николай Агутин заявил NEWS.ru, что его сын Леонид живет с ним на даче в Подмосковье. Он добавил, что его невестка Анжелика Варум также проживает с ними в России.

Мы живем вместе на даче и видимся <...>. Не так часто, потому что он бывает на гастролях, но два-три раза в месяц мы с ним встречаемся, — рассказал Николай Агутин.

Супруги Анжелика Варум и Леонид Агутин являются обладателями недвижимости в США. «Комсомольская правда» насчитала у них пять объектов на сумму более 827 млн рублей. Квартиры и дома находятся недалеко от Майами, центра Флориды, курортного и самого дорогого штата Америки. В Штатах почти с самого рождения живет с родителями Варум общая дочь супругов, в 2020 году она получила американский паспорт.

Анжелика Варум не появлялась на публике после того, как в марте 2022 года опубликовала в своем блоге пост с осуждением СВО. Певица заявила, что мир «движется прямиком в ад», и призвала политиков сесть за стол переговоров. Она даже не появилась на концерте Агутина в Москве в честь его 55-летия. Музыкант объяснил это болезнью супруги и опроверг слухи о том, что она переехала на ПМЖ в США.

Ранее Николай Агутин признался, что в начале 90-х пристраивал сына на разогрев к известным артистам. Известность ему принес хит «Босоногий мальчик», который он исполнил на ялтинском фестивале в 1992 году.