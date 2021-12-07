Отец Децла выступил против проверки Оксимирона и Noize MC на экстремизм

Продюсер Александр Толмацкий, отец рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл (1983–2019), выступил против проверки Следственным комитетом России творчества Оксимирона и Noize MC на экстремизм. В беседе с NEWS.ru Толмацкий заявил, что молодые музыканты «сами перерастут это», и запрещать их песни, по его мнению, не стоит. Продюсер сравнил проверки рэперов, которые проводит СК РФ, с «ловлей мышей в стоге сена».

Александр Толмацкий не согласился с тем, что композиции Оксимирона и Noize MC представляют угрозу для общества. Гораздо более опасными он счёл запреты, которые, по мнению отца Децла, в своё время привели к разрушению СССР.

У меня категорически негативное мнение об этой ситуации (проверках рэперов Следственным комитетом. — NEWS.ru). Угрозу для общества могут представлять не рэперы, а подобное, связанное с запретами. Запретный плод всегда сладок. Запретами был разрушен Советский Союз. Если и должна быть цензура, то точно не такая. В данном варианте она напоминает ловлю мышей в стоге сена, — отметил Александр Толмацкий.

Продюсер заявил, что с Оксимироном, Noize MC и другими рэперами, к которым есть вопросы у Следственного комитета, «ничего не надо делать». Молодые музыканты «сами перерастут это», подчеркнул Толмацкий.

Информация о поручении главы Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить творчество Оксимирона и Noize MC на экстремизм появилась 5 декабря. Вскоре автор инициативы блогер Дмитрий Якушев признался, что его пост в соцсетях с предложением изучить треки музыкантов на предмет экстремизма и реабилитации нацизма был шуткой, и призвал СК отменить проверку.

После этого руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов сообщил NEWS.ru о намерении обратиться к Александру Бастрыкину с требованием «уже по-настоящему» проверить песни рэперов. Также «Ветераны России» попросили СК РФ проверить действия блогера Дмитрия Якушева на предмет заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) в отношении рэперов Мирона Фёдорова (Оксимирон) и Ивана Алексеева (Noize MC). Кроме того, пост Дмитрия Якушева, по мнению руководителя ветеранской организации, является провокацией в адрес представителя Следкома.

Ранее сообщалось, что покинувшего Россию рэпера Алишера Моргенштерна сняли на видео в аэропорту Дубая. По одной из версий, на решение музыканта уехать из страны в сопровождении жены Дилары Зинатуллиной могло повлиять заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях.