Пригожин рассказал, от чего нужно защитить детей

https://static.news.ru/photo/9331d2ea-c2c8-11eb-8ee5-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что детей необходимо защитить от рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн), Сергея Шнурова (солист группы «Ленинград», известный как Шнур), похожих на них людей, а также ото «всех маргиналов». 1 июня отмечается Международный день защиты детей.

Детям надо давать удочку, а не рыбку, понимаете, да? Защищать [детей] от чрезмерной любви. Детей нужно научить работать и добывать, а не просто давать. Сегодня очень многие дети понимают, что можно просто кривляться и за это получать деньги. И в этом виноваты взрослые, — отметил Пригожин.

Накануне продюсер ответил певице Ольге Серябкиной, которая выразила уверенность, что некоторым её коллегам — таким, как Газманов, Расторгуев и Леонтьев, — пора «уйти на покой» и пустить в шоу-бизнес молодых исполнителей. Расторгуева, Газманова и Леонтьева Пригожин считает классиками. Кроме того, он намекнул, что некоторые молодые певицы, которые ушли от своих продюсеров, ничего на самом деле не стоят. Он посетовал, что его поколение пытается общаться с молодёжью, дружить и принимать их, а «они на протесте».

Ранее сообщалось, что Пригожин поздравил в своём Instagram-аккаунте певца Филиппа Киркорова с днём рождения, назвав именинника «самым неугомонным артистом на свете» и коллекционером «хитов, премий, наград, званий и титулов, приключений».