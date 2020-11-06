От осенней хандры: звёзды назвали свои любимые мультфильмы

https://static.news.ru/photo/0e9cc81a-201f-11eb-88bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAW Patrol/facebook.com

Отсутствие солнца и избыток плохих новостей становятся причиной ноябрьской хандры, утверждают психологи и психотерапевты. Одним из лекарств для повышения настроения могут стать мультфильмы.

NEWS.ru отпросил российских звёзд и узнал, какие картины рекомендуют они, чтобы повысить уровень эндорфинов в крови.

В топе Сергея Лазарева любимый мультфильм его сына Никиты — «Щенячий патруль».

Сати Казанова осталась верной предпочтениям своего детства и назвала своим фаворитом советскую картину «Простоквашино».

Андрей Григорьев-Аполлонов оказался любителем техники в мультипликации: он посоветовал «Я и мой робот» и «Вилли». Но не забыл и о советской классике — «Приключения капитана Врунгеля».

Эдгард Запашный посоветовал взрослым пересмотреть советского «Винни Пуха». По его мнению, повзрослевшие дети могут открыть в нём для себя новые грани юмора. А вот его трёхлетний сын Даниэль стал фанатом «Ну, погоди!».

По словам Запашного, в этой картине заложено много хорошего. Кроме того, курение волка не становится для детей примером для подражания, а наоборот — они понимают, что это вредная привычка и связана только с хулиганами.

Владислав Лисовец посоветовал два мультфильма. Первый — «80 дней вокруг света». Его эксперт моды назвал познавательным и ироничным.

Второй мультфильм — японская версия хрестоматийной сказки «Кот в сапогах» (1962 год). Его Лисовец рекомендовал для семейного просмотра

Анна Фроловцева не задумываясь назвала своей любимой картиной «Ёжика в тумане», потому что он философский и содержит много хорошего юмора. Также актриса порекомендовала посмотреть и современные мультфильмы о богатырях, так как они также содержат большое количество качественных шуток.

Александр Лунёв вспомнил советскую классику: «Маугли» и «Бременских музыкантов». По его словам, в то время подход к жизни был другой и каждый мультфильм становился новостью. Кроме того, композитор отметил качество советских картин.