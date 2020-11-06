От осенней хандры: звёзды назвали свои любимые мультфильмы

Отсутствие солнца и избыток плохих новостей становятся причиной ноябрьской хандры, утверждают психологи и психотерапевты. Одним из лекарств для повышения настроения могут стать мультфильмы.
NEWS.ru отпросил российских звёзд и узнал, какие картины рекомендуют они, чтобы повысить уровень эндорфинов в крови.
В топе Сергея Лазарева любимый мультфильм его сына Никиты — «Щенячий патруль».
Сати Казанова осталась верной предпочтениям своего детства и назвала своим фаворитом советскую картину «Простоквашино».
Андрей Григорьев-Аполлонов оказался любителем техники в мультипликации: он посоветовал «Я и мой робот» и «Вилли». Но не забыл и о советской классике — «Приключения капитана Врунгеля».
Эдгард Запашный посоветовал взрослым пересмотреть советского «Винни Пуха». По его мнению, повзрослевшие дети могут открыть в нём для себя новые грани юмора. А вот его трёхлетний сын Даниэль стал фанатом «Ну, погоди!».
По словам Запашного, в этой картине заложено много хорошего. Кроме того, курение волка не становится для детей примером для подражания, а наоборот — они понимают, что это вредная привычка и связана только с хулиганами.
Владислав Лисовец посоветовал два мультфильма. Первый — «80 дней вокруг света». Его эксперт моды назвал познавательным и ироничным.
Второй мультфильм — японская версия хрестоматийной сказки «Кот в сапогах» (1962 год). Его Лисовец рекомендовал для семейного просмотра
Анна Фроловцева не задумываясь назвала своей любимой картиной «Ёжика в тумане», потому что он философский и содержит много хорошего юмора. Также актриса порекомендовала посмотреть и современные мультфильмы о богатырях, так как они также содержат большое количество качественных шуток.
Александр Лунёв вспомнил советскую классику: «Маугли» и «Бременских музыкантов». По его словам, в то время подход к жизни был другой и каждый мультфильм становился новостью. Кроме того, композитор отметил качество советских картин.