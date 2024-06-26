«Оставьте старушку в покое»: критик Соседов высказался о Софии Ротару Критик Соседов призвал оставить Софию Ротару в покое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Соседов

На мероприятии, приуроченном к присвоению звания заслуженного артиста России музыканту Дмитрию Четвергову, музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru оценил возможность появления певицы Софии Ротару на фестивале «Славянский базар». Он посоветовал оставить ее в покое.

Причем здесь она? Соня там много раз уже была, она уже все-таки в годах, пора старушку оставить в покое. Она уже свое сказала, пора и честь знать, всему свое время, — пояснил музыкальный критик.

Ранее Сергей Соседов назвал гитариста Дмитрия Четвергова музыкантом экстра-класса и виртуозом, который добился больших высот мастерства. По мнению критика, признание его заслуг со стороны государства несколько запоздало. Но даже если бы Четвергову не было присвоено звание заслуженного артиста России, музыкант потерял бы только добавку к пенсии, отметил он.

Советский и российский певец и музыкант Валерий Сюткин рассказывал, какую пользу ему приносит такое звание. Музыкант подчеркнул, что он человек возрастной и находится на пенсии уже шесть лет. Звание дает значительную прибавку к пенсии, она больше, чем сама выплата. Сюткин отказался назвать точную цифру, но подчеркнул, что она достойная.

Сам Дмитрий Четвергов подтвердил, что присвоенное ему звание заслуженного артиста России, как проживающему по прописке в Москве, позволит получать дополнительную прибавку к пенсии. Он поблагодарил за такую возможность мэра столицы Сергея Собянина.