«Остался один носок»: Пригожин о побеге рэпера Vacio в США Пригожин напомнил бежавшему от службы рэперу Vacio о «носке и члене»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Telegram-каналом SHOT высказался о побеге в США рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который прежде обещал отправиться на службу в российскую армию. По его мнению, артист повел себя как «мальчик, не умеющий отвечать за свои слова». Пригожин также напомнил о появлении Васильева на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке на причинном месте.

От него остался один носок. Он забрал свой член и уехал за границу. Он жил в свободной стране, где мог реализоваться. Не всегда хайп приносит пользу. Мальчик, не умеющий отвечать за свои слова. Собрался служить? Иди послужи! А сказать, для того чтобы сбежать, — это тоже как-то не очень красиво, — заявил продюсер.

Адвокат Vacio Роман Попов заявлял, что артист пойдет служить в армию в весенний призыв. Он прошел медкомиссию в военкомате в январе. По словам адвоката, артист хотел бы пройти службу в рядах воздушно-десантных войск, но адвокат сказал, что он отправится служить туда, «куда Родина пошлет», в зависимости от категории годности.

Позже стало известно, что Vacio уехал из России после того, как получил повестку в военкомат. Отмечается, что оскандалившийся музыкант нашел пристанище в США. Telegram-канал SHOT сообщил, что рэпер смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц». По его данным, артист планирует отказаться от российского гражданства.