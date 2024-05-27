Появились детали побега рэпера Vacio в США SHOT: рэпер Vacio сбежал из России через Армению

Фото: t.me/moscowcourts*

Николай Васильев (слева)

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) смог сбежать в США через Армению при помощи «третьих лиц», сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, артист планирует отказаться от российского гражданства. Как отмечает канал, рэпер, который еще недавно собирался служить в армии, понял, что это ему не подходит и решил уехать из России.

Канал выяснил, что из-за своего срочного отъезда музыкант остался должен денег лейблу Rocket Records. В итоге договор с ним был расторгнут в одностороннем порядке, а представители лейбла утверждают, что не поддерживают поступок артиста.

14 мая StarHit со ссылкой на источник сообщил, что Vacio уехал из России после того, как получил повестку в военкомат. Отмечалось, что оскандалившийся музыкант нашел пристанище в США.

Сразу после этого Rocket Records разорвал контракт с рэпером. Глава лейбла Юрий Киселев рассказал, что сотрудничество с музыкантом продлилось полтора года, а после скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпера поддерживали материально и оплачивали ему адвоката.

В конце марта Васильев заявил, что его вызвали в военкомат. Артист опубликовал ролик сначала из такси, а потом из самого здания комиссариата, где он ждал приема. Он признался, что это не первый его вызов, друзья даже стали подшучивать над ним из-за частых визитов. Позже он удалил упоминания об этом со своей страницы.