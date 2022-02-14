Основатель антинаркотического союза рассказал о срыве Валерия Николаева

Основатель Национального антинаркотического союза (НАС), представитель российских реабилитационных программ DrugFree в ООН Никита Лушников рассказал NEWS.ru, что могло спровоцировать срыв актёра Валерия Николаева, который, по сообщениям СМИ, попал в психиатрическую больницу. Лушников заявил о готовности «вписаться» в поддержку артиста вместе с ведущим ток-шоу «Прямой эфир» Андреем Малаховым, также, по его словам, изъявившим желание прийти на помощь. По мнению эксперта в лечении зависимостей, Валерий Николаев — «хороший человек, по всей видимости, нуждающийся в помощи». Никита Лушников предложил актёру пройти реабилитацию в новой элитной клинике, которую он вскоре откроет с известным певцом и предпринимателем Эмином Агаларовым в Баку.

Я не оправдываю зависимости Валерия Николаева, но знаю его как хорошего человека. Наверное, есть и другие стороны его характера, но нам он помогал с реабилитацией одного зависимого молодого человека. Валерий поддерживал того парня и даже трудоустроил, кажется, на мойку. То есть активно и результативно участвовал в его выздоровлении. Причём делал это искренне, бесплатно, — рассказал Никита Лушников.

По мнению специалиста, оказывавшего помощь таким знаменитостям, как телеведущая Дана Борисова, музыканты Евгений Осин и Крис Кельми, для лечения Валерию Николаеву важно выбрать правильный реабилитационный центр. Лушников заявил, что обычная больница не самое подходящее место для восстановления звезды, и предложил артисту свою помощь.

Обычный реабилитационный центр не подходит медийному человеку, потому что ему сложно с обычными ребятами. Для таких (известных людей. — NEWS.ru) мы открываем отдельные клиники. До пандемии у нас была очень хорошая площадка в Москве. Сейчас с Эмином Агаларовым открываем клинику в Баку, где как раз будет возможность проходить анонимное лечение людям с определённым статусом — социальным, медийным. Такие места есть, — заверил Никита Лушников.

Валерий Николаев Максим Блинов/РИА Новости

Основатель НАС подчеркнул, что уже переговорил с ведущим ток-шоу «Прямой эфир» Андреем Малаховым и тот выразил готовность подключиться к процессу оказания помощи артисту. Теперь главное — желание самого Валерия Николаева преодолеть недуг, тем более что у актёра есть отличный стимул: несколько месяцев назад у него родился сын. По словам Никиты Лушникова, «если Валерий захочет вылечиться, мы за него впишемся сразу же».

Эксперт в области лечения различных зависимостей предположил, что причиной очередного срыва Валерия Николаева могло стать злоупотребление запрещёнными веществами, алкоголем или антидепрессантами. Он назвал данную проблему типичной для артистов.

Когда начинаем злоупотреблять, то наше равновесие, обычное человеческое состояние выходит за рамки, и мы его не можем контролировать. Для людей, более склонных к психическим расстройствам, это перетекает в биполярное расстройство, в шизофрению. Это сплошь и рядом у тех, кто употребляет вещества. Даже в алкоголе может быть такой химический состав, который сразу бьёт по нервной системе и головному мозгу, разрушая их. Это очень большая проблема, — подчеркнул Никита Лушников.

Он добавил, что «у каждого второго артиста, испытывающего высокие эмоциональные нагрузки, случаются депрессии, которые длятся от недели до месяца».

Если рядом есть хорошие специалисты, психологи, они помогают. А если специалиста нет, то артисты «самоисцеляются». А «самоисцеление» — это уход от реальности с помощью алкоголя или веществ. Это приводит к тому, о чём мы с вами сейчас говорим, — заключил Лушников.

Ранее сообщалось, что исполнитель главной роли в сериале «День рождения Буржуя» Валерий Николаев был госпитализирован в психиатрическую больницу. В спецприёмнике, где он находился за пьяную езду без прав, мужчина начал вести себя неадекватно. Николаев заявил, что сокамерник облил его кипятком, но следов повреждений на его теле не обнаружили.