https://static.news.ru/photo/6ee6ad9e-4df2-11ea-93a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов очутился в центре скандала с внебрачным ребёнком. Давняя поклонница солиста утверждала, что родила от певца мальчика.

Олеся Сазыкина, поклонница певца, заявила, что родила от артиста ребёнка и даже выступила с этим заявлением в ток-шоу на Первом канале. Женщина уверяла, что молчала об этом факте до тех пор, пока певец не расстался с женой.

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован этой новостью, при этом артист не отрицал своего знакомства с Сазыкиной, но назвал её «опасной фанаткой» в эфире передачи «Пусть говорят».

В момент, когда поклонница огорошила его новость про сына артист отдыхал на Бали.

Лесю я помню. Она была той самой опасной фанаткой, которая преследовала нас. Я ее побаивался, просил, чтобы ее оградили от нас. Это же надо вообразить себе, что у нее сын от меня, — высказался певец.

В итоге выяснилось, что никакого внебрачного ребенка у певца нет . Это показал тест ДНК. Григорьев-Апполонов намерен судиться с женщиной, оболгавшей его.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер группы «Иванушки International», 49-летний Андрей Григорьев-Апполонов намерен подать в суд на лже-помощницу музыкального коллектива Олесю Сазыкину, которая на всю страну объявила, что родила в 2013 году от него сына.