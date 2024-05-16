«Они там никто»: Зверев об уехавших звездах Зверев: уехавшие из России звезды стали никем за рубежом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Зверев

Уехавшие из России артисты стали никем за рубежом, заявил стилист и шоумен Сергей Зверев. Он отметил, что теперь они «третий сорт», передает Telegram-канал «Звездач».

Кто они были здесь и кто они там? Они там, ну, третий сорт, шестой, десятый, — заявил Зверев.

Стилист добавил, что сам бы не смог переехать в другую страну. Он подчеркнул, что Россия — его родина, где жили все поколения семьи Зверева.

Ранее Владимир Пресняков рассказал, что у его старшего сына Никиты, который уехал в США в конце 2022 года, все нормально. Он добавил, что поддерживает связь с ним. Пресняков отметил, что ему известно о творческой деятельности Никиты, который собрал группу и уже дал концерт для русскоязычной публики.

Пресняков-младший ранее анонсировал гастроли в США, но концерты оказались на грани срыва, так как спрос на билеты был невысок. Ради возможности выступить музыкант объявил о распродаже, сделав скидку — 20% первоначальной стоимости. Также сообщалось, что Никита зарабатывает на жизнь в Штатах, перепевая хиты известных российских исполнителей в ночных клубах.

Начинания сына решила поддержка певица Кристина Орбакайте. Звезда в соцсетях рассказала о скидках на билеты на выступления молодого человека, сделав ему рекламу.