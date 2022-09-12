«Он никогда не был ее продюсером»: PR менеджер МакSим о смерти Алексеева Представитель МакSим прокомментировал сообщения о смерти «экс-продюсера» певицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим / Яна Богушевская

PR-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская рассказала NEWS.ru, что Юрий Алексеев никогда не являлся продюсером исполнительницы. Менеджер напомнила, что у артистки за всю карьеру не было ни одного продюсера. Ранее некоторые СМИ сообщили, что Алексеев умер в Ленинградской области на 54-ом году жизни. Отмечалось, что он был первым продюсером МакSим, который обратил внимание на молодую певицу и «раскрутил» ее.

Алексеев никогда не был продюсером МакSим, — сказала Богушевская.

Издание StarHit отмечает, что в 2004 году Алексеев заметил молодую исполнительницу в одном из казанских клубов и привез ее в Петербург, где организовал первый концерт. Затем МакSим, добившись успеха, стала сотрудничать с лейблом Gala Records, после чего Алексеев и МакSим перестали поддерживать связь.

В июне 2021 года стало известно, что певица заразилась коронавирусом. Она находилась в больнице с 40-процентным поражением легких. Спустя время ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ и ЭКМО. На поправку она пошла только спустя два месяца — в августе.

В декабре 2021 МакSим впервые вышла в свет после тяжелой болезни. Она стала лауреатом премии «Золотой граммофон» и получила награду за свою песню «Спасибо». На сцену исполнительница вышла с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь.