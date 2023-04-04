«Обеспокоена состоянием»: директор МакSим сообщил о переносе гастролей Директор МакSим сообщил о переносе гастролей из-за состояния ее здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим

Даты гастрольного тура певицы МакSим перенесены из-за ее состояния, заявил NEWS.ru концертный директор артистки Павел Назаров. По его словам, исполнительница всегда уважает мнение фанатов и надеется на их понимание. Назаров заявил, что команда МакSим делает все возможное, чтобы она выступала с максимальным комфортом.

Певица уважает мнение фанатов, обеспокоена своим состоянием, на данный момент она восстанавливается и передает большое спасибо всем поклонникам, которые выражают беспокойство. Командой артистки было принято решение со всеми организаторами тура любой ценой внести изменения и перенести текущие гастрольные города. Мы максимально удовлетворяем желание, потребности и текущее состояние артиста, уважаем мнение поклонников, — сказал Назаров.

Он добавил, что с МакSим все в порядке, а новые даты концертов появятся на официальном сайте певицы.

18 марта МакSим прервала концерт в Сочи на курорте «Роза Хутор». Как сообщал Telegram-канал Mash, артистка едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы. МакSим вызвали скорую помощь.

Позже певица извинилась перед зрителями в социальных сетях. Она также заявила, что за сорванный концерт в Сочи будут возвращены деньги, а в других городах в рамках тура выступления состоятся.

Позднее ситуация повторилась на концерте в Твери. Поклонники артистки заметили, что она едва стояла на ногах, и в социальных сетях потребовали отменить ее гастрольный тур.