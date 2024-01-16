Нюша разводится? Правда ли, что ей изменил муж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нюша

Певицу Нюшу заметили на одной из фотографий без обручального кольца. Правда ли, что звезда разводится, действительно ли ей изменял муж?

Правда ли, что Нюша разводится

В 2017 году певица Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Пара воспитывает двух общих детей: их дочери Симбе-Серафиме пять лет, а сыну Саффрону два года.

«Сын Саффрон еще совсем юный, изучает мир, пока что увлекается машинками, называет их „биби“ и особенно интересуется разными марками. У Симбы уже проявляется тяга к музыке, к нарядам. Конечно, дочь в последнее время говорит о том, что хочет вырасти и так же петь и танцевать, как мама», — делилась певица в одном из интервью.

От предыдущего брака у Сивова есть двое сыновей — Матвей и Мирон. Мальчики часто проводят время с отцом и его семьей. Нюша говорила, что смогла подружиться с детьми супруга.

Несмотря на царящую идиллию, недавно журналисты заметили Нюшу без обручального кольца. Говорят, что кольцо снял и сам Сивов. Telegram-канал «Только никому» отметил, что супруги отписаны друг от друга в социальных сетах, а последнее совместное фото было опубликовано ими в ноябре прошлого года на дне рождения дочери.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Нюша с супругом Игорем Сивовым в 2018 году

«Экспресс Газета» напомнила, что Нюша встречала Новый год в компании отца, а не супруга. Издание пишет, что Сивов во время праздников был в Эмиратах, где вел тренинги и курсы.

«Малыши ложатся спать до боя курантов. Мы сначала встретим Новый год вместе, а потом я поеду работать. Это не то чтобы правило. <...> Артист сам решает, работать ему в новогоднюю ночь или нет. Я так соскучилась по концертам. Выбора у меня не стояло даже», — рассказывала Нюша в интервью VOICE.

Намек на расставание пары заметили и в последнем треке Нюши под названием «Заново». В нем лирическая героиня говорит об усталости от обмана, боли и грусти.

«Мало ли, знаешь, я устала от обмана. Путаюсь, эта грусть сводит с ума, но я даю тебе попытку», — говорится в тексте композиции.

Что известно об измене в браке Нюши и Сивова

В 2022 году звезда рассказала, что в их паре произошла измена, не уточнив, кто оступился. Поклонники сразу же заподозрили в супружеской неверности Сивова, поскольку в 2021 году Нюша была беременна вторым ребенком.

«Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей», — рассказывала Нюша в интервью «Света вокруг света».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Нюша

Пара, по их собственному признанию, на своем примере хотела показать, что «есть вещи в жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация».

После публичного заявления о неверности началась массовая травля Сивова. Бизнесмен провел прямой эфир в своих социальных сетях, во время которого прокомментировал планы относительно дальнейшей жизни с женой. Сивов отметил, что злопыхатели в большей степени не понимают, что говорят.

«Вы говорите „измена своей жене“ из своей позиции, потому что вам так кажется. Здесь дело не в том, кто кому изменил, — вопрос для вас: почему вы решили именно так? Мы хотим показать, что можно не просто простить и поверить. Нужно посмотреть в себя, почему это произошло как у одного, так и другого в паре», — возмущался супруг Нюши.

Канал «Только никому» считает, что Сивов «признался жене, сделав крайней ее, мол, мало уделяла ему внимания». Авторы канала также предполагают, что бизнесмен ограничивал супругу в проявлении себя.

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