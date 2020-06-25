В новый рейтинг Forbes «40 до 40» не вошли Павел Воля и Oxxxymiron

https://static.news.ru/photo/4a1d8ba0-b6fb-11ea-9b1f-fa163e074e61_660.jpg Павел Воля Фото: pavelvolyaofficial/instagram.com

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов занял первое место в списке российских граждан, которые достигли наибольшего успеха. Основным критерием для составителей стал финансовый доход в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года, количество упоминаний в СМИ и поисковых запросов с именем знаменитости, а также число подписчиков в социальных сетях.

Кроме бойца в рейтинг, составленный Forbes, попали другие спортсмены, а также звёзды шоу-бизнеса. На второй строчке оказалась певица и телезвезда Ольга Бузова, а третьим стал певец Егор Крид.

Четвёртая строчка досталась хоккеисту Александру Овечкину, а пятое место — светской львице и журналистке Ксении Собчак.

При этом покинули рейтинг 11 человек. Среди них: ведущий Comedy Club Павел Воля (ему исполнился 41 год), рэперы Oxxxymiron, Face и Feduk, певица Монеточка, блогеры Саша Спилберг, Kate Clapp и Макс +100500.

Хабибу Нурмагомедову сейчас 31 год. Он является действующим чемпионом UFC в лёгком весе. За всю свою спортивную карьеру он провёл 28 боёв и ни один из них не проиграл. В 2019 году он вышел в октагон один раз и удушающим приёмом одержал победу над бойцом из США Дастином Порье.

Как писал NEWS.ru, ранее мать Ольги Бузовой прокомментировала оценку дохода дочери в $2,7 млн журналом Forbes.